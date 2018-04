Irmãos da motovelocidade, Marc e Álex Marquéz falam da temporada

Antes de ir para os Estados Unidos, para a disputa do GP das Américas de motovelocidade, os irmãos Marc Márquez, tetracampeão mundial de MotoGP, e Álex Márquez, campeão da Moto3, estiveram no Brasil a convite de seus patrocinadores e aproveitaram para falar sobre as expectativas da temporada.

+ Dovizioso vence prova de abertura do MotoGP

Marc não fugiu das perguntas sobre o acidente que teve com Valentino Rossi no GP da Argentina, quando ao tentar ultrapassar o piloto italiano, acabou escorando sua moto na do rival, que caiu. Na ocasião, Rossi esbravejou: "Ele não tem nenhum respeito pelos pilotos adversários, nunca teve".

Com tranquilidade, Marc explicou a situação. "Cometi um erro. Toquei no Valentino, mas pedi desculpa em um primeiro momento, e pedi também para o pessoal dele no box. Isso acontece na carreira de qualquer um. Somos seres humanos e estamos sujeitos aos erros. Tentei fazer o melhor possível", explicou.

Seu irmão Álex também falou do assunto mais comentado da corrida. "Estava na oficina e não entendia bem o que estava acontecendo. Foi um pouco confuso", disse, lembrando que a corrida foi desafiadora, até pelas condições climáticas. "A última curva estava complicada e o mais importante é somar pontos", continuou.

Esta é a terceira vez que Marc vem ao Brasil, a pedido da Estrella Galicia. Já Álex veio pela primeira vez ao evento e ambos atenderam aos fãs. "Estou muito feliz de estar no Brasil por mais uma vez, já está virando um ritual vir para cá", afirmou Marc, que até entende bem o português dos brasileiros.

Apesar da parada no País, logo eles embarcam para os Estados Unidos e, além de curtir uma competição de motocross, vão se preparar para o GP das Américas no dia 22. "Estou em quinto na classificação da MotoGP, mas no ano passado estava muito pior. Me sinto forte e vou para os Estados Unidos com a intenção de ganhar. Só temos de ver como estará a meteorologia", disse Marc.

Ele lembrou que no momento seu rival mais duro é Andrea Dovizioso. "Porque ele é o mais rápido atualmente", disse. E coloca alguns candidatos ao troféu na temporada. "No momento coloco cinco ou seis postulantes ao título. Dovizioso, Dani Pedrosa, os dois da Yamaha Factory Racing e Johann Zarco. Espero também estar lutando com eles."

Para Álex, que compete na Moto 2, o importante é conseguir ser rápido na pista. "É um circuito que gosto muito. É a pista mais difícil do Mundial e acho que será uma corrida muito interessante. Tomara que vá melhor que na Argentina", concluiu.