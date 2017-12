Irmãos dominam paulista de hipismo Os irmãos Paulo Fernando Affonso de Miranda, o Nando, e Álvaro Affonso de Miranda Neto, foram os grandes vencedores das provas principais do primeiro dia de disputa do Campeonato Paulista de Salto, organizado pela Federação Paulista de Hipismo, e que está sendo disputado na Sociedade Hípica Paulista. As provas irão até domingo e são classificatórias para a formação das equipes que representarão o estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro, que será realizado no Clube Hípico Santo Amaro, nos dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro. Na série principal, prova de 1m50, Doda, montando Audi San Diego, venceu com o tempo de 81s47, sem faltas no percurso. A segunda colocação ficou para Paulo Victor Foroni, com BH-KLM-Cargo Made In Método, sem faltas, com o tempo dde 85s15 e a terceira posição foi Flávio Abreu Bernardes, com Pia Nigra, em 90s94, também sem faltas no percurso. Na série de 1m40, Nando, montando Audi Aspen, venceu a prova com o tempo 77s07, sem faltas. Felipo Godinho Marcondes, com o animal Faz de Conta, sem penalizações nos obstáculos, com 80s19, foi o segundo colocado, seguido por José Luiz Guimarães de Carvalho, que montou rapé e terminou o percurso, sem faltas, em 80s19. A competição prossegue amanhã, a partir das 9 h, com provas de 1m40, destaque para a amazonas Claudia Itajahy, vencedora do GP Visa Indoor de 2001, Caio Sérgio de Carvalho, vencedor da prova de potência do Concurso Internacional, saltando 2m15 e o cavaleiro olímpico Marcelo Artiaga, campeão da Liga Sul-Americana. Às 13 h será disputa a prova principal ? 1m50 ? com destaque para os cavaleiros Álvaro Affonso de Miranda Neto, Cláudio Souza Guedes e Paulo Victor Foroni. As outras provas do dia serão de altura de 1m10 (10 horas), 1m20 (14 horas) e 1m30 (15 horas).