Irmãos Grael lutam por título no Rio Hoje não houve regata por falta de vento. Assim, as duas últimas ficaram para amanhã, na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. E serão os irmãos Grael que estarão na briga pelo título do Sul-Americano de Star, a partir do meio-dia, na Escola Naval. Torben Grael e seu proeiro Marcelo Ferreira ? campeões olímpicos da classe em Atlanta/96 ? são os líderes, com cinco pontos perdidos. Em segundo lugar vêm Lars Grael e Marco Lagoa, com dez, e em terceiro, uma dupla portuguesa: Afonso Domingos e Bernardo Santos, com 14.