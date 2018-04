Irmãos Grael: o mar corre nas veias A trajetória de sucesso dos irmãos Grael - Torben e Lars - tem uma explicação incontestável: o gene dos gêmeos do mar, apelido que Erik e Axel Schmidt, tios dos Grael, ganharam devido ao sucesso na vela. Filhos do dinamarquês Preben Schmidt, que foi campeão europeu de hipismo, os gêmeos Erik e Axel herdaram do pai o talento e o interesse pela vela, mas a competitividade e a técnica os irmãos desenvolveram juntos. O gene da família é tão sofisticado que seus sobrinhos Torben e Lars são os responsáveis por exatamente metade das 14 medalhas olímpicas do Brasil na vela, que é o esporte com mais conquistas nacionais em Jogos Olímpicos. Torben, Lars e Axel, o irmão mais velho do clã Grael, cresceram na cola dos gêmeos Erik e Axel. Não só assistindo à badalada carreira dos tios, mas participando ativamente. Absorviam todos os ensinamentos que os então bem sucedidos velejadores faziam questão de passar à trinca de sobrinhos. Os três viviam às voltas com o velho barco do avô, construído em 1911. O "Aileen" é mantido ainda hoje pela família - é o barco em uso mais antigo do Brasil. "Todo o refinamento da técnica de Lars e Torben foi aprendido com os nossos tios. Foram os primeiros técnicos dos meus irmãos, que não se distraíam um minuto quando eles explicavam e ensinavam a velejar. Digamos que todo esse ensinamento foi à base do banho de imersão", brinca Axel Grael, que enveredou pela engenharia mas conserva a tradição familiar da vela. Toda a arte ensinada pelos gêmeos foi transformada em "arte" de criança pelos irmãos Grael. Aos 5 anos de idade, Axel ganhou o primeiro barco e os três irmãos anteciparam os cabelos brancos de um marujo, o seu Nicanor, que hoje, aos 90 anos, ainda trabalha no Yacht Club de Niterói, porto da família de velejadores. "O Nicanor passava o dia puxando a gente para fora da água. Ele puxava o barco e a gente voltava para o mar. Quando começávamos a gritar, ele entrava e trazia o barco para a areia. Fazia isso umas 100 vezes por dia. O Torben, determinado, queria sempre tentar de novo", lembra Axel. Desde criança, Torben ditava as regras. Começou a velejar como companheiro de tripulação de seu irmão mais velho, mas logo mostrou a que veio e acabou deixando Axel como proeiro que, resignado, reconheceu o talento e a liderança do pequeno Torben e acabou fazendo a segunda função no barco. "A característica de campeão é nata. Desde pequeno, o Torben falava e agia de modo categórico, nunca nos deixava em dúvida. Ele guiava, explicava o porquê e executava com toda precisão", conta o irmão mais velho. Os primeiros barcos de Lars e Torben, que finalmente não precisariam mais do barco do irmão, foram batizados de "Munin" e "Hugin", nomes dos corvos mensageiros de Odin, o mais famoso dos deuses escandinavos. Porém, os ventos não seriam sempre tão bons para os irmãos. Filhos de militar, o coronel Dickson Melges Grael, tiveram de se mudar para Uruguaiana e deixar seus barcos novinhos de molho em Niterói. Sem mar por perto, os engenhosos irmãos construíram miniaturas de barcos a vela e passavam as tardes sonhando em velejar nas margens do rio Uruguai com seus barquinhos de brinquedo. Quando os irmãos pensavam que essa era a máxima distância do mar, o coronel foi novamente transferido e, dessa vez, para Brasília. Por esses tempos, na década de 70, que Lars e Torben perceberam que velejar era mais do que uma atividade paralela ou lazer. Com a distância do oceano, o natural seria que eles, na fase da adolescência, se afastassem da vela. Mas o gene dos gêmeos do mar foi mais forte que os contratempos e Lars e Torben voltaram para a casa do avô, em Niterói. E ali foi traçada a carreira profissional de dois dos maiores atletas brasileiros. Já no início dos anos 80, quando as vitórias se tornaram freqüentes, Lars e Torben chegaram ao limite das regatas amadoras e sentiram que era hora de se profissionalizar. A família Grael não tinha muitos recursos para bancar uma carreira cheia de viagens e gastos com barcos. Torben, precoce campeão, foi um dos primeiros atletas do País a ter patrocínio - depois do futebol e do vôlei. "Torben tem o feeling do velejador. Sentido apurado, enxerga longe e pode até se contrariar, mas no fim rende todos", destaca Axel. Em tempos de vacas magras, passeando pela rua com o irmão mais velho, Torben reconheceu em um ferro velho uma carcaça de barco que o levaria a se tornar campeão brasileiro e mundial na classe Snipe. "?Esse barco é bom?", o Torben me disse. Eu ri e achei que ele era louco de querer levar aquela velharia para casa. Era um esboço de barco. Carregamos o barco, ele reformou cada centímetro e acabou campeão com ele. Torben reconhece de longe o que é o bom material, de qualidade", conta Axel. As aventuras de infância de Torben e Lars no mar, supervisionadas pelos tios campeões, foram o aquecimento para a trajetória de sucesso. O talento, que pôde ser exercitado exaustivamente, não era considerado suficiente pelo próprio Torben. Para Erik e Axel, as coisas aconteciam mais por instinto. Para Torben, que já tinha herdado o instinto, estudar foi fundamental. Minucioso, estendia suas horas, do mar para casa, sobre os livros.