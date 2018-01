Irmãos Hypólito: atração na Ginástica O Campeonato Brasileiro Adulto de Ginástica Olímpica começa nesta sexta-feira e a principal atração são os irmãos Daniele e Diego Hypólito. Uma das expectativas é pela disputa do título na categoria feminina individual geral, já que a "Pequena Notável" tentará obter seu 6º triunfo. Vale ressaltar, que a competição termina no sábado, no Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, zona oeste, e é a última oportunidade de ver as exibições dos principais atletas do País, antes da disputa dos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto. Apesar das responsabilidades e o fato de ser considerada a "estrela" do evento, Daniele procurou demonstrar tranqüilidade e otimismo para a disputa. "O Campeonato Brasileiro é uma competição muito equilibrada e espero ajudar minha equipe a subir ao pódio", afirmou. Além da categoria individual, a Daniele vai competir também por equipes e nos aparelhos. Treinando no Centro de Ginástica Olímpica da Confederação Brasileira, em Curitiba, desde o início do ano, a Pequena Notável fez questão de ressaltar a importância do Flamengo em sua carreira. "Estou muito empolgada para esta competição, porque é a oportunidade que tenho no ano de representar o Flamengo, clube que me projetou para o cenário nacional e internacional", afirmou Daniele, pentacampeã brasileira individual geral em 1996, 1997, 2000, 2001 e 2002. Tanto Daniele quanto Diego Hipólito poderão conseguir o título individual geral e por equipes (pelo Flamengo), hoje, quando as disputas femininas e masculinas estarão sendo decididas. Amanhã, serão conhecidos os melhores por aparelhos. Em 2002, o Campeonato Brasileiro de Ginástica Olímpica foi realizado no Paraná. O Flamengo foi o vencedor feminino por equipes, seguido pela Universidade do Esporte do Paraná e Clube Yachi de São Paulo. Na categoria individual geral as vencedoras foram Daniele Hypólito, com Camila Comin, em segundo, e Caroline Molinari, em terceiro. Por aparelho, Laís Souza ficou com a medalha de ouro no salto, Camila Comin nas barras paralelas e Daiane dos Santos brilhou no solo e na trave. Entre os homens, os melhores foram, respectivamente, por equipes: Grêmio, Brasil Futebol Clube-SP e Colégio Oswaldo Cruz, de Ribeirão Preto. No individual geral: Danilo Nogueira, Gustavo Lobbo Fontes e Mosiah Rodrigues. E, nos aparelhos: Diego Hypólito foi o melhor no solo e salto, Mosiah Rodrigues no cavalo e na barra fixa, Michel Conceição nas argolas, além de Rogério Pereira nas barras paralelas.