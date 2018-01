Irmãos Hypólito em cinco finais na Copa do Mundo na China Os irmão Diego e Daniele Hypólito conseguiram nesta sexta-feira a classificação para cinco finais na etapa de Xangai (na China) da Copa do Mundo de ginástica, que acontece na madrugada deste sábado e domingo (horário de Brasília). Diego foi quem conseguiu o melhor desempenho: está na decisão da medalha nas provas do solo, salto e paralela. Já Daniele vai à final do solo e na paralela. A ginasta, por sinal, é a única atleta da seleção adulta permanente que está na China. ?Foi legal passar para as finais em dois aparelhos. Acho que dava para ter ido um pouquinho melhor nas paralelas, mas o mais importante foi terminar entre as oito melhores?, explicou. Seu desempenho foi 8.º lugar nas paralelas (14,175 pontos) e 4.º no solo (14,425). Na trave, foi apenas a 9.ª colocada - o que a tirou das finais. Já o irmão conseguiu sua classificação para as finais das modalidades ao conquistar o 4.º lugar no solo (15,550), o 3.º no salto (15,625) e o 8.º nas paralelas (14,850). ?Ele também cometeu um pequeno erro no solo, mas no geral foi muito bem?, avaliou a ucraniana Irina Ilyashenko, técnica da seleção brasileira. Os outros brasileiros que competiram não conseguiram classificação. Danilo Nogueira foi eliminado ao terminar em 10.º no cavalo e 11.º nas argolas. Caio Costa também não conseguiu vaga entre os oito finalistas no solo, barra e cavalo.