Irmãos Hypólito em evento beneficente Os ginastas Daniele e Diego Hypólito se apresentam nesta quinta-feira, em meio a atrações circenses, para 200 crianças atendidas pela Fundação Gol de Letra, criada pelos ex-jogadores Raí e Leonardo. No evento, que ocorrerá no Circo Escola Picadeiro, no Itaim Bibi, Raí assinará contrato de patrocínio com uma empresa de cartões de crédito para um projeto de leitura, escrita e artes plásticas para crianças entre sete e 14 anos.