Irmãos Hypolito estréiam na Copa do Mundo Diego e Daniele Hypolito entram em cena nesta sexta-feira na Copa do Mundo da Bélgica, em Ghent, com o desafio de conseguirem vaga para a final da competição, em dezembro, na Inglaterra. Já classificado no solo, Diego precisa ser o segundo colocado na prova de salto para carimbar o passaporte para Birmingham, local da finalíssima da Copa do Mundo. Daniele, por sua vez, já garantida na trave e no solo, tenta alcançar uma vaga nas barras assimétricas e para isso precisa ficar pelo menos na quarta colocação em Ghent.