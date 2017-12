Irmãos Hypólito vão para as finais Os irmãos Daniele e Diego Hypólito conquistaram nesta sexta-feira vaga nas finais por aparelhos da etapa de Ghent, na Bélgica, da Copa do Mundo de Ginástica Artística. A etapa da Bélgica é a última antes da grande final da Copa do Mundo, em Birmingham, na Inglaterra, que contará apenas com os oito melhores do ano em cada aparelho. Diego conquistou o ouro no solo nas últimas três etapas da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, garantiu o primeiro lugar na fase de classificação desse aparelho, com 9,615 pontos. No salto, terminou em terceiro, com 9,550. Para conseguir vaga na final do salto na Inglaterra, terá de ficar em primeiro ou segundo em Ghent - no solo já está classificado. Daniele garantiu vaga na final belga nos três aparelhos em que competiu: assimétricas (segunda colocada), solo (sexta) e trave (quarta). Terá de ficar entre as quatro primeiras colocadas nas assimétricas para assegurar a classificação na grande final ? já está garantida na trave e solo. Com isso, neste sábado, Diego briga por medalha no solo e Daniele, nas assimétricas. As outras finais acontecem no domingo.