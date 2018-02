Irmãos Hypólito viajam para Inglaterra Os irmãos Hypólito embarcaram neste domingo para a Inglaterra, onde disputarão a grande final da Copa do Mundo de Ginástica, em Birmingham, no fim de semana. A competição reunirá os oito melhores ginastas do mundo em cada aparelho. Daniele disputará as finais do solo (que terá também Daiane dos Santos), trave e assimétricas. Diego competirá no solo e salto. Diego busca sua quinta medalha de ouro - as outras quatro foram conquistadas nas etapas do Brasil, Chile, Escócia e Bélgica. "Estou bem esperançoso", disse Diego.