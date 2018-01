Irmãos Klitschko estão em Salvador Os irmãos ucranianos Vitali e Wladimir Klitschko, boxeadores da categoria peso pesado, estão em Salvador integrando a Missão Internacional da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) na missão Nordeste, que visitará vários locais na capital baiana e no Recife, em Pernambuco. Nesta quinta-feira, Vitali e Wladimir visitaram a academia de boxe Novo Astral, no bairro do Nordeste de Amaralina. Na agenda, os pugilistas têm um almoço, nesta sexta-feira, com o cantor Carlinhos Brown e na sequência vão visitar a Pracatum, a ong de Carlinhos Brown. À noite, está previsto um jantar com autoridades locais. Sábado, às 9 horas, or irmãos Klitschko visitam escolas do Programa da UNESCO Abrindo Espaços e à noite embarcam para Recife. Wladimir Klitschko, de 26 anos, de 1,98 metro, é o campeão mundial, versão Organização Mundial de Boxe. Vitali, de 31 anos, de 2,01 metros, é o primeiro colocado no ranking do Conselho Mundial de Boxe, e dia 8 de março vai disputar o cinturão diante do britânico Lennox Lewis.