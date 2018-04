Irmãos Klitschko lutam contra a falta de respeito nos EUA

Os irmãos ucranianos Vitaly e Wladimir Klitschko dominam há pelo menos uma década a principal categoria do boxe: a dos pesos pesados. Vitaly, de 41 anos, é o campeão pelo Conselho Mundial de Boxe, e futuro candidato à presidência da Ucrânia. Wladimir, de 37, reúne os cinturões da Associação Mundial, Federação Internacional e Organização Mundial de Boxe e é membro da Unesco para assuntos contra a fome e a pobreza humana.

Juntos, eles somam 105 vitórias (92 nocautes) e apenas cinco derrotas. Possuem contratos milionários com empresas importantes como Hugo Boss e Mercedes-Benz e seus combates chegam a levar mais de 60 mil espectadores por toda a Europa. Inteligentes, são PHDs em ciências do esporte e dão entrevistas em meia dúzia de línguas. Mas todo esse currículo não garante aos Klitschko o respeito da crítica e fãs norte-americanos, o mais importante mercado da modalidade. Suas lutas registram pouca audiência na América.

Cansados de tanto descrédito, ambos passaram a se apresentar em ringues europeus, principalmente na Alemanha. Wladimir lutou pela última vez em solo norte-americano em 2008, quando venceu Sultan Ibragimov, por pontos, em duelo sonolento, no Madison Square Garden, em Nova York. Sábado, acabou com a invencibilidade do italiano Francesco Pianeta, após oito rounds, lutando em Anaheim, na Alemanha.

Vitaly se apresentou nos EUA pela última vez no Staples Center, em Los Angeles, em 2009, contra Cris Arreola.

"Dizem que luto apenas com adversários de segunda linha, mas nunca me recusei a enfrentar ninguém", diz Wladimir, de 1,98 metro, campeão olímpico em Atlanta-1996. "Mentira! Eles nunca me deram chance", afirma o veterano Evander Holyfield. "Gostamos muito de Evander. Ele foi um grande pugilista, mas seu tempo passou", devolve Wladimir, que tem uma proposta de US$ 23 milhões para enfrentar o russo Alexander Povetkin.

Na verdade a categoria dos pesados está sem um grande nome desde a aposentadoria de Mike Tyson, Lennox Lewis e Holyfield. Nomes como David Haye, Marius Wach, Manuel Charr, Tomas Adamek surgiam como falsas esperanças. Fracos tecnicamente, foram facilmente derrotados pelos campeões.

Os adversários não são o único motivo das críticas. O estilo de luta dos irmãos ucranianos também não agrada. A descomunal força dos dois - pesam cerca de 110 quilos e têm mais de 2 metros de envergadura - não é o suficiente para garantir um belo espetáculo e as inevitáveis comparações com campeões de outras gerações.

Vitaly e Wladimir possuem jab de esquerda fortíssimo, além do direto de direita que machuca muito quando atinge o rosto adversário. Diante de rivais fracos, isso é o suficiente para que eles sejam pouco atacados. Mas isso é utilizado em grande parte da luta.

Dificilmente, os Klitschko atacam a linha de cintura do adversário ou arriscam abrir suas defesas com ganchos e cruzados. Sem contar com a movimentação de pernas, que praticamente não existe.

O fato de serem gigantes não justifica tanta lentidão, afinal grandalhões como Lennox Lewis e Riddick Bowe tornavam seus combates interessantes com a variedade de opções apresentadas no ataque.

Mãe. O veterano empresário Don King não perdeu tempo ao notar tanta má vontade com os Klitschko e buscou uma alternativa: promover um duelo entre os irmãos, que unificaria os cinturões mais importantes dos pesados.

King ofereceu US$ 100 milhões pelo evento. Nadia Klitschko, mãe dos pugilistas, proibiu a luta. "Nem por US$ 1 bilhão iremos trocar socos", disse Vitaly.