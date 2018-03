Ironman: Alemão é bi em Santa Catarina O alemão Olaf Sabatschus foi bicampeão do Ironman Brasil, disputado hoje em Florianópolis (SC). Ele venceu os 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e os 42,125 km de corrida em 8h50min54. O brasileiro melhor colocado foi Reinaldo Colucci, em quarto lugar, com 9h03min45. Na prova feminina, o título ficou com a norte-americana Joanna Zeiger, que terminou o percurso em 9h37min46. A brasileira Fernanda Keller, tricampeã da prova, ficou com a segunda posição.