Ironman bate recorde de participantes Um dos desafios esportivos mais difíceis, por causa das distâncias e da diversidade de modalidades - 3,8 Km de natação, 180 km de ciclismo e 42,195 km de corrida - o Ironman Brasil 2001 atraiu o interesse de um número recorde de participantes. São 550 os atletas, de 25 países, que largam às 7 horas na Praia de Jurerê Internacional para o desafio que deverá ser vencido em menos de 9 horas pelos profissionais que brigam por um lugar no pódio, e em muito mais tempo para o grupo de amadores, como Francisco de Souza Silva, o Chiquinho da Mandioca, que pensa em concluir a prova. A prova oferece US$ 70 mil em premiação. Chiquinho, que ganhou o apelido por causa de sua fé no poder energético da mandioca, vai comer a raiz no café da manhã, antes da prova, e pretende levar alguns pedaços, cozidos e embrulhados em papel alumínio e alojados na blusa canguru de ciclista, para consumir durante os 180 km em que vai pedalar. Explicou que deixará uma cota da mandioca com os organizadores para receber durante o percurso. O maranhense Chiquinho, de 36 anos, que é repositor de mercadorias no supermercado Barateiro, em São Paulo, e só começou a competir há dez anos, disse que o seu desafio é terminar a prova em menos de 12 horas. O batalhão de atletas, como Chiquinho, que se sente atraído pelo desafio que a prova representa, foi responsável pelo recorde de participantes da prova que, pelo quinto ano consecutivo, é realizada no Brasil como uma das seletivas do Ironman do Havaí. A novidade foi a transferência para a cidade de Florianópolis e a mudança dos organizadores que prometeram proporcionar uma boa infra-estrutura. Entre os atletas de elite estão os norte-americanos Scott Molina, um dos destaques do esporte com 104 vitórias na carreira e o cobiçado título do Ironman do Havaí de 1988, e Ken Glah, atual campeão da prova. Os destaques do Brasil são Leandro Macedo, Alexandre Manzan, Alexandre Ribeiro, recordista brasileiro do Ironman do Havaí, com 8h49min15s. Entre as mulheres, a brasileira Fernanda Keller, que já conquistou seis medalhas de bronze no Ironman do Havaí (94, 95, 97, 98, 99 e 2000), é um dos destaques. Fernanda venceu a edição do Iroman do Brasil, no ano passado, com o tempo de 9h24min30s, recorde sul-americano da prova. Suas principais adversárias serão a norte-americana Wendy Ingraham, a neozelandesa Tara-Lee Marshall e a alemã Katja Mayer.