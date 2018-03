Ironman em SC tem recorde de inscritos O Ironman Brasil Telecom 2005, será disputado no dia 29, em Florianópolis, na praia Jurerê Internacional, e contará com cerca de 1.200 atletas (já estão inscritos 1.130) de 41 países - recordes absolutos na história da única seletiva da América Latina para o Mundial Ironman, no Havaí. O prazo de inscrições vai até o dia 15. O evento distribuirá 50 vagas para o Havaí e um prêmio de US$ 50 mil.