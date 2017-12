Irons faz turismo à espera das ondas O havaiano Andy Irons teve, mais uma vez, de conter sua ansiedade em surfar em Florianópolis no Nova Schin Festival, a etapa brasileira do World Championship Tour (WCT). Mais uma vez, o início das baterias foi adiado por falta de ondas, mas o surfista, que pode sagrar-se tricampeão mundial no Brasil, aproveitou para avaliar adversários que vão atuar em casa ou pelo menos com torcida à favor e que podem atrapalhar sua trajetória ao título. "Acho que o Raoni (Monteiro) perigoso. Além dele tem o Neco (Padaratz) e depois o Peterson (Rosa)", disse o surfista. Irons chegou a surfar na Praia Mole na tarde desta terça-feira, mas não voltou muito entusiasmado. "As ondas não estão boas o suficiente para uma competição do WCT. Espero que melhore", disse o havaiano. Enquanto o swell (seqüência de ondas) ideal não chega - há esperança para a tarde desta quarta-feira - , o surfista aproveita para passear pela cidade com a namorada, Lindy. "Ela adorou o comércio daqui, especialmente as roupas de praia. E, sempre que posso, vou até a Lagoa (da Conceição) para jantar nos restaurantes que são muito bons", afirmou. Sobre seu duelo particular com o australiano Joel Parkinson, único surfista que pode evitar sua conquista de título, Irons disse que as condições das ondas não devem influenciar no resultado final. "Eu e Parko somos muito parecidos. Se está bom para mim está para ele também. Se está ruim para mim, o mesmo acontece com ele, de forma que o duelo será sempre equilibrado", disse o surfista. Fórmula 1 - O surfe tem alguns aspectos peculiares. Se na Fórmula 1 o campeão Michael Schumacher divide a mesma equipe do vice, Rubens Barrichello - a Ferrari - , nas pranchas acontece algo semelhante: Irons e Parkinson, rivais sobre as ondas, compartilham do mesmo patrocinador, a Billabong, e por isso são vistos juntos com freqüência nos eventos promovidos pela marca, como nesta terça-feira quando dividiram a mesa para autógrafos com os australianos Taj Burrow e Luke Egan. Outro fenômeno interessante envolve uma rivalidade entre Irons e o hexacampeão mundial, o americano Kelly Slater. Como Slater é o ídolo absoluto das mulheres, que costumam ir ao delírio a cada aparição do surfista por Florianópolis, Irons passou a ganhar a simpatia masculina - até porque foi o único capaz de brecar a seqüência de vitórias do americano. Nesta terça-feira, na Praia Mole, a fila de fãs que se formou para pegar autógrafos do havaiano era composta quase só de homens.