Isabela Travassos vence no hipismo A amazona Isabela Travassos, montando Aliança do Brasil Bordeaux, foi a grande vencedora do Campeonato Brasileiro de Adestramento, a Taça Brasil, Campeonato Brasileiro de Cavalos Novos e a última etapa do Campeonato Brasileiro de Lusitano Brasileiro. Ela somou 178,267% de acertos em suas apresentações no Clube Hípico de Santo Amaro, neste domingo, em São Paulo. O segundo lugar na competição ficou com Micheline Schulze, com Frape, ao somar 127,214%. Pela Série Forte II, a campeã foi Pia Aragão com BF Phanton.