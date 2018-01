Isaquias vai à final do Mundial em 4º tempo após 'trocar' de prova com colega

A troca, determinada pelo técnico espanhol Jesus Morlán, foi decidida para que Isaquias pudesse classificar o Brasil para os Jogos Olímpicos no C1 200m - para tanto, precisa ficar entre os sete primeiros do Mundial. Na prova de 1.000m, na qual o baiano é especialista, o Brasil já tem convite.

O primeiro teste de Isaquias nos 200 metros foi nos Jogos Pan-Americanos e ele saiu-se muito bem, faturando o ouro. No Mundial, foi o quarto mais rápido das eliminatórias, vencendo a sua bateria com o tempo de 38s861. Ficou atrás de um chinês, um bielo-russo e um ucraniano.

A final será no sábado e, para cumprir a meta de classificar o Brasil à Olimpíada, Isaquias só precisa ficar no antepenúltimo lugar entre nove competidores. Se o objetivo for atingido, quem competirá no Rio será Nivalter Santos, quinto colocado no Mundial de 2013, mas que não chegou à final na edição do ano passado.

Em Milão, Nivalter, atleta olímpico em Pequim, está competindo no C1 1.000 metros, a prova de Isaquias. Desacostumado a esta distância, ele foi o antepenúltimo colocado nas semifinais, com o 34.º tempo, apenas.

OUTRAS PROVAS - No K2 (caiaque para dois) 200m, Hans Mallmann e Gilvan Bittencourt se classificaram final B e precisam ficar entre os três primeiros colocados nesta prova (12.º no geral) para se classificarem à Olimpíada.

No K1 (caiaque para um) 1.000m, Hans foi último colocado de sua bateria eliminatória e nem passou à semifinal. Mesmo assim, deve disputar a Olimpíada porque o Brasil tem convite nesta prova. No K2 1.000m, o Brasil não participou do Mundial e assim, já não tem chance de ir à Olimpíada.

Já entre as mulheres, Ana Paula Vergutz foi 22.ª colocada da semifinal do K1 500m, prova para a qual o Brasil tem convite para a Olimpíada. No K2 500m, o País não enviou representantes a Milão e abriu mão de tentar uma vaga olímpica.