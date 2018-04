Iser Bem corre no dia 25 em SP Émerson Iser Bem, último brasileiro campeão da Corrida de São Silvestre (1997) confirmou sua participação no V Troféu Cidade de São Paulo, que será disputado no dia 25 em homenagem aos 448 anos da cidade. Émerson, que antes de se tornar atleta era lavrador no Paraná, onde nasceu, foi o campeão da prova paulista em 2000. A largada será às 8h30, no Parque do Ibirapuera.