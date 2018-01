Iser Bem correrá Maratona de Roterdã O fundista Émerson Iser Bem, da equipe Pão de Açúcar/Funilense/SCSul, tentará mudar de prova. Depois de obter bons resultados em meias maratonas e provas de 10 quilômetros, resolveu investir em distâncias maiores e participará da Maratona de Roterdã, Holanda, uma das mais populares do mundo, neste domingo, com largada prevista para às 7 horas (horário de Brasília). A meta de Iser Bem é terminar a prova em menos de 2h12min e conseguir o índice para competir a prova no Mundial de Atletismo, em Edmonton, Canadá.