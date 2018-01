Ishii e Guilheiro vencem no judô A experiente Vânia Ishii e a revelação Leandro Guilheiro brilharam na primeira edição do Troféu Brasil Interclubes de Judô, garantindo vaga na seleção brasileira em 2003. Aos 29 anos, Ishii volta à seleção após ter ficado mais de um ano ausente. Já Guilheiro defenderá o País pela primeira vez. No quadro de medalhas, São Caetano terminou a competição em primeiro lugar, seguido do Pinheiros e do Minas.