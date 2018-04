Isinbaeva: 'A derrota me deixou com fome de recordes'

Michael Buholzer/Reuters

Yelena Isinbaeva comemora a conquista da nova marca no salto com vara na Golden League, na Suíça

ZURIQUE - A russa Yelena Isinbaeva, recuperada de seu fracasso no Mundial de Berlim com um novo recorde mundial de vara nesta sexta-feira em Zurique (5,06 metros), afirmou que aquela derrota a deixou com "fome de recordes" e se confessou surpreendida "pelo fácil que foi".

Desde o dia 18 de agosto de 2008, quando saltou 5,05 m nos Jogos Olímpicos de Pequim, Isinbaeva não tinha batido nenhum recorde ao ar livre, mas dois em pista coberta no mesmo dia em Donetsk. Agora sua coleção contém 27 no total (15 ao ar livre e 12 em pista coberta).

"Eu estava muito fresca, desejando bater o recorde, mas me surpreendeu que fosse tão fácil. Me sinto fenomenal. É incrível, após um fracasso semelhante em Berlim, mas em parte me alegro de ter sido derrotada ali porque de outra forma não teria tido fome de recordes", explicou a atleta russa.

Tinha tantas vontade de enterrar suas maus lembranças de Berlim, que superou claramente a marca em 5,06 m ao primeiro salto, quando a campeã mundial, a polonesa Anna Rogowska, tinha ficado com 4,76 m.

Isinbaeva agradeceu a seu treinador, Vitaly Petrov, o sério aviso que lhe deu após seu fracasso no Mundial, onde não fez um só salto válido na final.

"Era um problema que tinha que resolver eu mesma. Era necessário reparar meu cérebro para ver o esporte pelo outro lado, porque quando você está sempre no alto, é difícil de analisar. Por isso digo que a derrota foi muito útil para mim", explicou.