Isinbaeva bate recorde mundial na Suíça; Murer é bronze

Após a decepção no Mundial de atletismo de Berlim, na Alemanha, quando não conseguiu sequer conquistar uma medalha, a russa Yelena Isinbaeva se recuperou nesta sexta-feira e voltou a quebrar o recorde do mundo do salto com vara. Com uma marca de 5,06 metros logo na primeira tentativa durante a etapa de Zurique (Suíça) da Golden League, ela superou sua própria melhor marca anterior, que era de 5,05 m.

Veja também:

ATLETISMO - Tudo sobre a competição na Suíça

PÓDIOS - Confira todos os medalhistas da etapa

Bolt lidera vitória jamaicana nos 4x100m em Zurique

Usain Bolt vence 100 metros em Zurique em 9s81

Três seguem na briga por milhão na Golden League

Já a saltadora brasileira Fabiana Murer conquistou a medalha de bronze com a marca de 4m71 e também superou o mau resultado do Mundial, na semana passada, quando falhou em suas tentativas na grande final.

Isinbaeva consegue seu 27.º recorde mundial e deixa para trás a polonesa Anna Rogowska, medalha de ouro no Mundial. Nesta sexta, sua melhor tentativa foi 30 centímetros pior do que a da russa e ela teve que se contentar com o segundo lugar.

COMPETIÇÃO

A saltadora da Rússia decidiu começar seus saltos em 4m71, com cinco atletas ainda em competição. Apenas ela, Murer e Rogowska passaram dessa marca. Depois, a polonesa saltou 4m76 e ali parou.

Então, Isinbaeva ultrapassou a marca de 4m81, que garantiu seu ouro, e ordenou a elevação do sarrafo até os 5m06, para conseguir seu objetivo e fazer a festa da torcida logo na primeira tentativa.

A recordista mundial precisava desesperadamente de uma vitória na Suíça, não só para continuar na disputa pelo US$ 1 milhão dado aos invictos na Golden League, mas para enfim enterrar as amargas lembranças de sua derrota em Berlim.