Isinbaeva leva ouro, e Murer é prata na Final Mundial

Motivada pelo título da Golden League, a russa Yelena Isinbaeva não decepcionou neste sábado e faturou a medalha de ouro no salto com vara na Final Mundial de Atletismo, em Tessalônica, na Grécia. A brasileira Fabiana Murer ficou com a medalha de prata.

Veja também:

Sem Bolt, Tyson Gay vence Asafa Powell

Isinbaeva garantiu mais uma conquista ao saltar 4,80 metros. Depois de assegurar a vitória, a russa ainda tentou bater o recorde mundial ao tentar alcançar os 5,07 m, mas dessa vez não conseguiu obter uma nova marca. Ela havia quebrado o recorde no dia 28, na etapa de Zurique da Golden League, com 5,06 m, se recuperando do fracasso no Mundial de Berlim.

Fabiana Murer não teve dificuldade para superar as marcas de 4,40 m, 4,50 m e 4,60 m, mas não conseguiu avançar. Errou as três tentativas no salto de 4,70 m e garantiu a prata. Mesmo assim deixou para trás as polonesas Monika Pirek, bronze, a Anna Rogowska, campeã mundial, com 4,50 m.

Outra brasileira a competir neste sábado, Keila Costa ficou em sétimo lugar no salto em distância, com a marca de 6,53 metros. A vencedora da prova foi a americana Brittney Reese, com 7,08, seguida das russas Elena Sokolova (6,81) e Tatyana Lebedeva (6,79).