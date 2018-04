Isinbayeva admite excesso de confiança no Mundial Maior surpresa do Mundial de Atletismo de Berlim, Yelena Isinbayeva já sabe o que a fez ficar fora do pódio do salto com vara, prova em que era a grande favorita ao ouro. Segundo a supercampeã russa, sua falha na competição disputada há 10 dias foi o excesso de confiança. Bicampeã olímpica e bicampeã mundial do salto com vara, Isinbayeva falhou em suas três tentativas no Mundial de Berlim, ficando sem marca, em último lugar da prova. Ela não conseguiu saltar o sarrafo nem a 4,75 metros, sendo que é dona do recorde mundial de 5,05 metros. "Acredito que o principal problema foi que eu estava muito confiante", admitiu Isinbayeva, na entrevista oficial antes da Golden League de Zurique, que acontece nesta sexta-feira e marca sua volta às competições. "Aquela derrota (em Berlim) mudou minha forma de pensar." Para Isinbayeva, o excesso de confiança que ela teve é justificável. "Isso acontece quando você não tem adversárias, quando tem 20 centímetros de distância entre você e a segunda colocada, quando você consegue vitórias fáceis", explicou a russa de 27 anos. Por tudo isso, Isinbayeva promete uma nova mentalidade já a partir da Golden League de Zurique. "Agora eu valorizo muito mais as vitórias. Antes, as vitórias não significavam quase nada para mim", contou a russa. "Aquela derrota ficará na minha mente até minha aposentadoria." Na etapa de Zurique da Golden League, nesta sexta-feira, Isinbayeva terá a chance de enfrentar novamente as três medalhistas do Mundial de Berlim, inclusive a polonesa Anna Rogowska, que conquistou o ouro com o salto de 4,75 metros, desbancando a supercampeã russa.