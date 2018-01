Isinbayeva afirma que quer superar recordes de Bubka A saltadora russa Yelena Isinbayeva, que recebeu nesta segunda-feira o prêmio Laureus de melhor esportista feminina do ano, expressou seu desejo de superar o número de recordes mundiais (35) do ucraniano Serguei Bubka. Isinbayeva já soma 18 recordes, mas afirmou que gostaria de alcançar estes 35 "e caso sejam 40 será melhor que 36". Neste momento, a atleta russa, cujo lema dito por ela mesma é "tudo é possível", trabalha na conquista da Golden League e se prepara para o Mundial do Japão. Isinbayeva afirmou estar "muito contente" após a conquista do Laureus e disse que já havia sido nomeada nos dois anos anteriores, mas sem alcançar o prêmio.