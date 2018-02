Isinbayeva bate seu recorde mundial no salto com vara A russa Yelena Isinbayeva bateu pela 19.ª vez seu recorde mundial no salto com vara. Neste domingo, em Donetsk, na Ucrânia, ela pulou 4,91 m, melhorando em um centímetro a marca anterior, que vigorava desde março do ano passado. Isinbayeva, que tem 23 anos e é campeã olímpica e mundial da modalidade, participava de um torneio organizado pelo ex-campeão mundial Sergei Bubka.