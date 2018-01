Isinbayeva conquista ouro, mas fica longe do recorde A russa Yelena Isinbayeva conquistou neste sábado a medalha de ouro na prova do salto com vara do Mundial Indoor de Atletismo, que está sendo disputado em Moscou. No entanto, Isinbayeva, dona do recorde mundial da modalidade, com 5,01m, não conseguiu corresponder à expectativa do público, que queria uma nova quebra da marca. Ela, que já superou seu recorde 19 vezes, saltou 4,80m. Anna Rogowska, da Polônia, ficou com a medalha de prata, com 4,75m. Sua compatriota, Svetlana Feofanova, que tentava o bicampeonato na competição, conquistou o bronze, com a marca de 4,70 m.