Isinbayeva: dois recordes no mesmo dia A russa Yelena Isinbayeva bateu nesta sexta-feira, por duas vezes, o seu próprio recorde mundial no salto com vara, durante o Meeting de Atletismo de Londres, na Inglaterra. O mais incrível é que ela conseguiu superar a marca dos 5 metros. Na primeira quebra, ela saltou 4,96 metros e superou os 4,95 metros que havia conseguido no último sábado, em Madri. Poucos minutos depois, Isinbayeva resolveu tentar um novo desafio e conseguiu atingir os 5 metros logo na primeira tentativa. Essas foram a terceira e quarta quebras de recorde mundial de Isinbayeva neste ano. Agora, já são 17 na carreira, tanto em provas ao ar livre como em locais fechados. ?Era o meu sonho ser a primeira mulher a superar a marca de 5 metros?, revelou a russa de 23 anos, que ganhou um prêmio de US$ 50 mil pelo recorde, fora outras compensações financeiras de seus patrocinadores. ?Não sei o quanto mais alto eu consigo ir. Talvez, 5 metros e 5 centímetros ou mais.? Repercussão - O ucraniano Sergei Bubka, que teve trajetória parecida com a de Isinbayeva e ainda é dono do recorde mundial masculino do salto com vara, acompanhou de perto a façanha da russa. ?Ela é única. Bate recordes como eu?, afirmou o ex-atleta. Dono de 6 títulos mundiais e da medalha de ouro na Olimpíada de Seul, em 1988, Bubka quebrou o recorde mundial 35 vezes - a última marca foi de 6,14 metros, em 94. ?Acho que Isinbayeva pode pular ainda mais alto?, avisou.