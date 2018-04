Isinbayeva fatura o ouro em Xangai na Diamond League

XANGAI - Uma das musas do atletismo, a russa Yelena Isinbayeva venceu com facilidade a prova do salto com vara na etapa de Xangai da Diamond League, neste sábado. Com apenas um salto com a barra em 4,70 metros, ela garantiu a medalha de ouro. O pódio foi completado pela norte-americana Mary Saxer, com 4,60m, e pela alemã Silke Spiegelburg, com 4,55m.

A vitória dá a saltadora novo fôlego em sua carreira, dias depois de ela cogitar a aposentadoria ao fim do Mundial de Moscou, em agosto. Isinbayeva é bicampeã olímpica e dona de diversos recordes no salto com vara. No entanto, não passou do bronze nos Jogos de Londres e nem chegou ao pódio nas últimas duas edições do Mundial.

Isinbayeva não foi o único destaque da etapa chinesa da Diamond League. A bicampeã olímpica Shelly-Ann Fraser-Pryce, da Jamaica, confirmou o favoritismo ao vencer os 100 metros com 10s93. Ela deixou para trás a nigeriana Blessing Okagbare (11s00) e a norte-americana Carmelita Jeter (11s08), atual campeã mundial. Após cruzar a linha de chegada, Jeter apontou uma lesão muscular.

Ainda entre as provas femininas, a brasileira Keila Costa não se saiu bem na prova do salto triplo e ficou em 8º e último lugar, com 13,63 metros. A medalha de ouro ficou com a colombiana Caterine Ibargueen, com 14,69 metros.

Na disputa masculina, o destaque foi a vitória do jamaicano Warren Weir. Com o tempo de 20s18, ele superou o norte-americano Justin Gatlin (20s21) e o compatriota Jason Young (20s22).

Nos 110 metros com barreira, os Estados Unidos contaram com uma dobradinha no pódio. Jason Richardson venceu com 13s23, seguido de Ryan Wilson, 13s25. A medalha de bronze ficou com o chinês Xie Wenjun, com 13s28. O campeão olímpico Aries Merritt disputou a prova, mas desistiu logo após a primeira barreira, alegando cãibras.