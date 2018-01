Isinbayeva fecha o ano com um fracasso A russa Yelena Isinbayeva encerrou a temporada, nesta segunda-feira, com um fracasso no Meeting de Yokohama, no Japão. A recordista mundial do salto com vara - 5m01 - não conseguiu superar a marca de 4m50 nas três tentativas e foi eliminada precocemente da competição. ?Ganhei tudo esse ano e estabeleci novos recordes mundiais, mas hoje (segunda) estava muito cansada. É a primeira vez que não consigo superar 4m50. Geralmente começo com 4m60 ou 4m70?, disse Isinbayeva, que já bateu o recorde mundial em 18 oportunidades. A australiana Tatiana Grigorieva conquistou a prova, com o salto de 4m10. Nos 100m rasos masculino, o norte-americano Justin Gatlin, campeão olímpico e mundial, ganhou com tranqülidade. Com 10s04, ficou nove centésimos na frente do nigeriano Olusoji Fasuba e do jamaicano Christopher Williams. ?Estou muito satisfeito com minha temporada. Acho que dei mais crédito a meu nome e me vejo mais consistente?, afirmou Gatlin.