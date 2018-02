Isinbayeva quebra novo recorde indoor A ginasta russa Yelena Isinbayeva quebrou pela quarta vez o recorde mundial do salto com vara indoor. Neste domingo, ela saltou 4,90 metros no Campeonato Europeu de Atletismo e superou sua própria marca, que era de 4,89 metros registrada em Lievin, na França, no dia 28 de fevereiro. Vale lembrar que Isinbayeva detém também o recorde mundial da modalidade (4,92 metros) ao ar livre.