Isinbayeva se recupera de fracasso com recorde mundial A russa Yelena Isinbayeva se recuperou em grande estilo do fracasso no Mundial de Berlim, quando não acertou nenhum salto e saiu da Alemanha sem medalha, protagonizando a maior surpresa da competição. Nesta sexta-feira, ela bateu o recorde mundial do salto com vara durante a etapa de Zurique da Golden League ao alcançar 5,06 metros, na 27.ª vez em que quebrou a marca.