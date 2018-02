''''Isolados'''', deficientes têm participação recorde A 83ª edição da São Silvestre terá participação recorde de atletas cadeirantes e deficientes (físicos, visuais e mentais), com 131 corredores. Eles largarão em pelotão único, porém em horário isolado. A saída dos atletas especiais será às 15h15 - 1h15 antes da prova feminina. Até o ano passado, a largada de ambos os pelotões era praticamente simultânea, com 15 minutos de diferença, começando às 15 horas. Neste ano, a disputa no feminino começa às 16h30, atendendo a uma reivindicação antiga das mulheres, que reclamavam do forte calor do antigo horário. Os atletas com necessidades especiais receberão assistência da Associação Desportiva para Deficientes (ADD). Os vencedores, porém, não recebem prêmios em dinheiro. Na elite masculina e feminina, os campeões de cada uma delas ganham R$ 24 mil.