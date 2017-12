Istambul não se conforma com eliminação O diretor da candidatura de Istambul aos Jogos Olímpicos de 2012, Yacin Aksoy, não se conformou com a eliminação da cidade turca, nesta terça-feira, em Lausanne, Suíça. Nova York, Paris, Londres, Moscou e Paris seguem na briga. ?Por que há três anos fomos aceitos e agora não. Não tivemos nenhuma evolução negativa, pelo contrário. É muito difícil explicar este momento.? Istambul recebeu nota 4,8 e só ficou à frente da cubana Havana, que ficou com 3,6.