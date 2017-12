Itajahi vence GP de Hipismo em SP A amazonas Claudia Itajahi conquistou neste domingo o Grande Prêmio de Hipismo da primeira etapa do Torneio de Verão, em São Paulo. Com o cavalo Unibanco Aig Rodobens Vangogh, a atual campeã brasileira zerou o percurso no desempate com o mineiro Pedro Paulo Lacerda (Fanton Cepel), que teve 4 pontos perdidos. O terceiro colocado foi Fábio Rodarte, com Pinto HV. A prova contou com a participação de 27 conjuntos.