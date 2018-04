Itália bate Holanda no vôlei masculino A seleção italiana masculina de vôlei derrotou a Holanda, neste sábado, pela quarta rodada do Grupo B do vôlei masculino dos Jogos Olímpicos de Atenas, por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/21 e 25/20. Esta foi a terceira vitória da Itália nos Jogos, enquanto os holandeses perderam pela terceira vez.