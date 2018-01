Itália derrota Brasil na Liga Mundial A Seleção Masculina de Vôlei perdeu sua invencibilidade na 2ª partida pela segunda rodada do Grupo B da Liga Mundial, contra a Itália, hoje em Bolonha - 3 sets a 2 ( 23/25, 21/25, 25/21, 25/22 e 16/14). Com este resultado, Brasil e Itália estão empatados com sete pontos, no Grupo B. As equipes entraram em quadra com modificações no time titular. No Brasil, o meio-de-rede Rodrigão substituiu Henrique. A Itália substituiu o levantador machucado Meoni pelo Vermiglio; Fei entrou no lugar de Cozzi; Papi substituiu Cernic; e Giani, Biribanti. O primeiro set foi marcado por erros de saque nos dois times. A reação do Brasil teve início com a entrada de Giovane no saque no lugar de Rodrigão. A virada do placar veio com a boa atuação do atacante Anderson. No segundo set o saque do Brasil continuou sendo sua principal arma. Com dificuldade no passe, a Seleção sofreu com a variação do saque no terceiro set. A Itália voltou a crescer no quarto set com a dupla Andrea Giani (maior pontuador do time, com 24 pontos) e Papi mostrando eficiência nas pontas. O quinto set foi decidido num erro da recepção brasileira e a Itália fechou em 16 a 14. "Faltou maturidade para nossa equipe em momentos decisivos. Falhamos muito na defesa e no bloqueio", disse o técnico Bernardinho. CBV - Além de comandar a CBV Ary Graça será o novo presidente da Confederação Sul-Americana de Voleibol (CSV).