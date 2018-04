Itália e Grécia na final do pólo aquático As seleções da Itália e da Grécia jogarão na quinta-feira a final do torneio olímpico de pólo aquático feminino. Nesta terça-feira, pelas semifinais, a Itália bateu os Estados Unidos por 6 a 5, enquanto a Grécia derrou a Austrália por 6 a 2. Nem Grécia nem Itália participaram do pólo aquático feminino nos Jogos de Sydney, há quatro anos.