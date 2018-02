Itália encara Holanda e França

O técnico da seleção italiana, Roberto Donadoni, aceitou, conformado, o sorteio da fase final da Eurocopa-2008, que definiu ontem a atual campeã mundial no chamado Grupo da Morte, o C, ao lado da arqui-rival França, a Holanda e a Romênia. Apesar das dificuldades, o treinador italiano disse que seus adversários não assustam. "Estou tranqüilo. Há outras preocupações. Dependerá de nós tornarmos as partidas fáceis ou difíceis." Mas Donadoni admitiu: "Esperávamos ter mais sorte." Ao ser perguntado sobre as divergências do técnico da França, Raymond Domenech, com o futebol italiano, Donadoni procurou sair pela tangente. "Não sou eu quem deve julgar seu comportamento. Mas para evitar novas polêmicas dependerá do bom senso de cada um", respondeu. Donadoni também não quis relembrar os antigos confrontos contra os franceses. O principal deles foi na final da Copa da Alemanha, vencido pela Itália nos pênaltis. "Voltar a enfrentar a Itália me traz sensações peculiares. Mas nossos confrontos anteriores já pertencem ao passado", analisou. Já o técnico Luiz Felipe Scolari, de Portugal, ficou satisfeito com os adversários do Grupo A, Suíça, República Checa e Turquia. "Foi um sorteio entre as 16 melhores seleções européias. Se alguém se proclamar favorito, pode cometer um erro", disse Felipão, que espera que os problemas de contusão ocorridos na fase eliminatória não voltem a acontecer na fase final, que será disputada na Suíça e na Áustria. "Como muitos portugueses e brasileiros trabalham na Suíça, acho que teremos muitos torcedores para apoiar a equipe. Isso também é muito importante", acrescentou. O Grupo B terá Alemanha, Croácia, Áustria e Polônia. O técnico da Alemanha, Joachim Loew, festejou por não ter caído no Grupo da Morte. Já o Grupo D inclui a Grécia, atual campeã européia, Espanha, Suécia e Rússia.