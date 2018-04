Itália está entre as quatro do vôlei A seleção masculina de vôlei da Itália venceu a Argentina, nesta quarta-feira, por 3 sets a 1 e se classificou para as semifinais da competição olímpica. As parciais do jogo foram 22/25, 25/22, 26/24 e 28/26. A Itália vai enfrentar a Rússia, que também venceu por 3 sets a 1 a seleção de Sérvia e Montenegro.