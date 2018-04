Itália: guerra do futebol

Numa canção que fez muito sucesso nos anos 60, Rita Pavone (os mais velhos se lembram bem dela) falava de uma garota que se irritava porque, aos domingos, o namorado sempre a deixava sozinha para assistir ao futebol. As décadas passaram e os italianos mantiveram acesa a paixão pelo calcio, tão forte quanto aquela que nutrem pela massa, pela pizza, pelo café e pela mamma. A média dos que vão aos estádios, nos fins de semana, gira em torno de 400 mil pessoas, nas três divisões profissionais. Fora as dezenas de milhões que ficam diante da tevê e contribuem para o enriquecimento das emissoras que transmitem no pay-per-view. Hoje, esse hábito será interrompido. Os campos da península estarão vazios e italianos viverão tarde de tédio e abstinência esportiva. O grito de gol será trocado pelo papo furado dos programas de auditório e suas apresentadoras oxigenadas. O país tetracampeão do mundo fica sem futebol, por causa da violência. É verdade que a Série A tinha pausa programada, porque a Azzurra jogou ontem pelas Eliminatórias da Euro-2008. Mas as Séries B e C param em sinal de luto pela morte de Gabriele Sandri, torcedor da Lazio, assassinado por um policial, no domingo, quando ia para Milão acompanhar o clássico contra a Inter. Sandri é a mais recente vítima de uma tragédia anunciada. A escalada de ódio entre setores radicais das torcidas organizadas - por lá se chamam ultras - tem provocado regularmente prejuízos, na maior parte das vezes restritos a automóveis, trens, lojas e arquibancadas depredados, além de algumas cabeças quebradas a pedradas ou pauladas. Sem contar os insultos trocados na internet ou as manifestações racistas, de Norte da Itália contra o Sul, de torcidas rivais da mesma cidade, de italianos contra estrangeiros. GUERRILHA URBANA As agressões ganharam contornos de guerrilha a partir do momento em que se acirraram os confrontos com a polícia. As autoridades pediram mais rigor no combate ao vandalismo, mas não souberam evitar o círculo vicioso de violência excessiva contra violência estúpida resulta em violência ainda maior. Torcedores atiçam e extrapolam; policiais respondem com bordoadas. O resultado? Mortes. A temperatura tem subido e neste ano ficou perto do clímax. Em fevereiro, o policial Filippo Raciti, 38 anos, morreu enquanto tentava controlar confrontos entre torcedores de Catania e Palermo, arquiinimigos sicilianos que transformaram o clássico local em batalha urbana. O país parou, em solidariedade ao agente. Também naquela oportunidade foi cancelada a programação futebolística. Políticos, cartolas, palpiteiros de plantão deram enxurradas de declarações, encheram páginas de jornais com promessas. Na prática, houve a proibição (temporária) de jogos à noite e o Catania passou o resto da temporada tendo de jogar fora de casa e com portões fechados. E projetos, só muitos projetos. "Não pode continuar assim", lamentou na ocasião Roberto Donadoni, treinador da Itália. "Não fazemos o que prometemos. Perdemos muito tempo." Donadoni foi profético. Nove meses depois, o Belpaese foi chacoalhado por nova onda de indignação, no domingo, assim que se espalhou a notícia de que um jovem havia sido morto por um policial. O cenário de brutalidade não é muito diferente daquele que se vê nas estradas brasileiras, quando se encontram torcidas rivais. Uma Renault Scenic, com cinco jovens tifosi da Lazio vindos de Roma em direção a Milão, pára num posto em Badia al Pino, a poucos quilômetros de Arezzo (na região central da Itália). O grupo troca insultos com os ocupantes de uma Mercedes Classe A que também partiram de Roma, mas iam desviar para Parma, para torcer para a Juventus. Sopapos daqui, corre-corre dali, até que chega uma viatura da Polícia Rodoviária, que estava do outro lado da A1, conhecida como Autostrada del Sole. O grupo da Mercedes fugiu, os rapazes da Renault tentaram fazer o mesmo, até ouvir dois tiros e perceber que Gabriele, no banco de trás, sangrava. Pararam, tentaram socorrê-lo. Inútil, o jovem que era DJ em Roma morreu a caminho do hospital. As manifestações de raiva se alastraram. Em Bérgamo, jogadores de Atalanta e Milan tiveram de pedir calma aos torcedores; o jogo foi suspenso. Na capital, torcedores de Roma e Lazio, inimigos mortais, se juntaram para quebrar o que vissem pela frente. E tome pancadaria com a polícia. "Foi um erro (a morte de Gabriele), e pedimos desculpas", afirmou Giuliano Amato, ministro do Interior. "Se Gabriele se envolveu ou não em briga, não importa", ponderou. "Morrer assim é absurdo e injusto." O ministro garantiu "investigação rígida", criticou o policial, mas aproveitou para dizer que o incidente era o motivo que os radicais que comandam torcidas queriam para agir "como terroristas". Opinião reforçada por Giancarlo Pozzo, chefe da polícia de Taranto, logo após a prisão de nove rapazes, todos com menos de 30 anos e que promoveram tumulto no jogo, suspenso, do time local com a Massese, pela 3.ª Divisão. "Os líderes ficam na sombra e colocam os soldados no ataque", revelou. O governo de novo prometeu jogar pesado. A ministra dos Esportes, Giovanna Melandri, voltou a pedir urgência em projetos de lei que prevêem aumento da vigilância e da segurança nos estádios e penas severas para os violentos, como na Inglaterra (veja box). De quebra, sugeriu a suspensão dos jogos deste fim de semana. "Paramos", disse Giancarlo Abete, presidente da Federação Italiana de Futebol. "Mas o futebol é vítima da violência e não o causador." Os cartolas estão preocupados também com os milhões de euros de prejuízo com a paralisação do futebol e sabem que o clima é tenso. Durante a semana, surgiram pichações em Roma prometendo revide pela morte de Gabriele. A polícia se prepara para novas batalhas e o teste será domingo, quando a Lazio recebe o Parma no Olímpico. Roma, uma vez a capital do mundo, será cidade sitiada. CONFUSÕES À ITALIANA Maio de 2001 - Torcedores da Inter jogam uma Vespa das arquibancadas e botam fogo no veículo, na partida contra a Atalanta. Mais um ato de confusão no calcio, que vivia um escândalo envolvendo doping, passaportes falsos, racismo e ações judiciais desde o semestre anterior. Junho de 2001 - Um torcedor morre após ser atingido por um foguete no jogo Messina x Catania Maio de 2006 - É descoberto um esquema de armação de resultados, envolvendo árbitros e dirigentes. A Juventus, atual campeã, perde o título e cai para a Segunda Divisão. Fevereiro de 2007 - Mais de cem torcedores ficam feridos antes da partida entre Catania e Palermo. Um policial foi morto, atingido por uma bomba. Novembro de 2007 - Torcedor da Lazio morre após ser baleado por um policial.