Itália legaliza o boxe feminino O Governo italiano aprovou um decreto nesta quinta-feira que permite que as mulheres do país se tornem pugilistas. Essa medida modifica uma lei de 1977, que regulamentava a prática do boxe na Itália e proibia as mulheres de subirem nos ringues. ?Era um absurdo que uma lei impedisse que a metade de população subisse no ringue. Alcançamos um grande objetivo e estou feliz por ter contribuído para isso. A presença das mulheres no boxe dará um novo impulso a este esporte?, afirmou a Ministra italiana da Igualdade de Possibilidades, Katia Bellillo.