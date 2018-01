Itália quer desbancar vôlei do Brasil A Itália chegou nesta quinta-feira a Brasília confiando que sairá do Brasil com a liderança do Grupo B, depois dos dois jogos com a Seleção Masculina do técnico Bernardo Rezende sábado e domingo, às 10h. Cada equipe soma 15 pontos pela Liga Mundial de Vôlei, mas os brasileiros têm 23 sets a favor contra 22 dos adversários. Os italianos desembarcaram com time completo e sem problemas, com o técnico Gian Paolo Montali no comando de Cernic, Cozzi, Fei, Gianni, Mastrangelo, Papi, Pippi, Tencati, Torre, Vergnaghi, Vermiglio y Zlatanov. Pelo lado do Brasil, Nalbert deve voltar, mas Gustavo sentiu novamente dores na região lombar no treino desta quinta-feira pela manhã e não participará das duas partidas. Assim, Bernardinho disse que seu time não terá facilidades mesmo jogando em casa, já que seus rivais ?têm uma das equipes mais experientes do mundo?. Pelo Grupo B, no fim de semana ainda jogam Portugal e Alemanha; no Grupo A, Rússia e Venezuela, Polônia e Espanha: no Grupo C, Holanda e Sérvia e Montenegro: no Grupo D, Grécia e França.