Itália supera a Bélgica e conquista título da Fed Cup A Itália conquistou neste domingo o título inédito da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis de tênis. A vitória por 3 jogos a 2 sobre a Bélgica teve ainda mais valor porque foi obtida na casa da equipe adversária, na cidade belga de Charleroi. E veio apenas na quinta e última partida do confronto, nas duplas. No sábado, o confronto terminou empatado por 1 a 1. Neste domingo, a belga Justine Henin-Hardenne venceu Francesca Schiavone por 2 sets a 0 (6/4 e 7/5) e a italiana Mara Santangelo ganhou de Kirsten Flipkens por 2 a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/3 e 6/0. Assim, a decisão foi para o jogo de duplas. Mas, com uma contusão, Henin foi obrigada a abandonar o duelo no terceiro set, quando ela e Flipkens perdiam por 2 games a 0 para Schiavone e Roberta Vinci - a partida estava 1 a 1 em sets (3/6 e 6/2).