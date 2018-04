Itália supera Alemanha no polo aquatico A seleção masculina de polo aquático da Itália ganhou da Alemanha por 10 a 5, nesta quinta-feira, pelo torneio olímpico da modalidade. Os italianos, que estão no Grupo B, são um dos favoritos para subir no pódio nesta modalidade. No jogo contra os alemães, a Itlaía fez as parciais de 2-0, 1-2-3-2 e 4-1.