Itália suspende 26 do atletismo de uma só vez por 'fuga' do antidoping

Agência Nacional Antidoping da Itália (NADO Itália) decidiu punir de uma só vez, com dois anos de suspensão, 26 esportistas do atletismo por ''evasão'' do controle do passaporte biológico, ferramenta utilizada no combate ao doping. Entre os atletas suspensos está Fabrizio Donato, bronze no salto triplo nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

O comunicado a Federação Italiana de Atletismo não indica se a punição é retroativa, o que parece ser o caso, uma vez que entre os suspensos há um atleta já aposentado. Não é informado quando os atletas deixaram de se submeter ao controle antidoping, apenas o nome deles e a suspensão - de dois anos para todos.

De acordo com a entidade, a Procuradoria da República da cidade de Bolzano foi quem deu início ao inquérito, nomeado ''Olympia''. Foi com base nesta investigação, que envolvia 65 atletas, que a NADO Itália decidiu pela punição a 26 deles, todos com base no artigo 2.3 do seu código antidoping, que fala em evasão do controle. Outros 39 atletas foram absolvidos com base no mesmo artigo.

Pelo que explicou o presidente da federação de atletismo, Alfio Giomi, o comitê de ética do órgão definiu que atletas punidos por dois ou mais anos de suspensão perdem o direito a fazerem parte da seleção italiana. Ou seja: nenhum desses 26 atletas poderia voltar a competir internacionalmente defendendo a Itália.

Entre os punidos estão Filippo Campioli (10.º nos Jogos de Pequim no salto em altura), Andrew Howe (prata no salto em distância no Mundial de Osaka, em 2007), Simone Collio (bicampeão dos Jogos do Mediterrâneo no revezamento 4x100m), Giovanni Faloci (28.º no lançamento do disco no Mundial de 2013), Daniele Meucci (campeão da maratona no Europeu de 2014), Daniele Greco (campeão europeu indoor do salto triplo em 2013) e Anna Incerti (campeã europeia de maratona em 2013).

Bronze no salto com vara em Atenas, em 2004, Giuseppe Gibilisco também está entre os punidos, mas ele não competiu em 2015 e está oficialmente aposentado.

A lista completa tem: Roberto Bertolini, Migidio Bourifa, Filippo Campioli, Simone Collio, Roberto Donati, Fabrizio Donato, Giovanni Faloci, Matteo Galvan, Giuseppe Gibilisco, Daniele Greco, Andrew Howe, Anna Incerti, Andrea Lalli, Stefano La Rosa, Claudio Licciardello, Daniele Meucci, Christian Obrist, Ruggero Pertile, Jacques Riparelli, Silvia Salis, Fabrizio Schembri, Daniele Secci, Kaddour Slimani, Gianluca Tamberi, Marco Francesco Vistalli e Silvia Weissteine.