Itália termina na 2ª posição no basquete A seleção masculina de basquete da Itália venceu a Argentina por 76 a 75 (35-36). O jogo foi válido pelo Grupo A da competição, pelo qual os dois times estão classificados para as quartas-de-final do torneio olímpico. Agora, ambos aguardam a definição do Grupo B para conhecerem seus adversários na próxima fase.