Itália vence a Bulgária na Liga Mundial A seleção da Itália se recuperou da derrota para a Rússia na estréia e nesta quarta-feira venceu a Bulgária, por 3 sets a 1, em partida válida pela segunda rodada do Grupo F da Liga Mundial de vôlei masculino. As parciais foram de 21-25, 25-19, 25-23, 25-23. Ainda nesta quarta-feira, completando a rodada pelo Grupo F, a seleção brasileira frenta a Rússia às12h30. Pelo Grupo E, a República Checa derrotou a Grécia por 3 sets a 1, com parciais de 18-25, 25-19, 25-21, 25-15. Espanha x Serbia e Montenegro, que completam o grupo, se enfrentam ainda hoje.