Itália vence Brasil por 3 a 0 na Liga A seleção brasileira de vôlei foi derrotada pela Itália por 3 sets a 0, parciais de 27/29, 23/25 e 19/25, em 1h14, neste sábado, em Brasília, pelo Grupo B, na quinta rodada da fase de classificação da Liga Mundial. Com esse resultado, a Itália assegurou vaga na fase final, de 8 a 13, em Leganes e Madrid (Espanha). Os dois primeiros colocados de cada grupo passam a fase seguinte. A Itália é líder do Grupo B, com oito vitórias e uma derrota. O Brasil soma sete vitórias e duas derrotas. Se vencer os italianos domingo, às 10 horas, no ginásio Nilson Nelson, o Brasil garante a outra vaga da chave. No próximo fim de semana, a seleção enfrenta Portugal, em Betim. "Esse foi o nosso pior jogo da Liga e um dos piores realizados no Brasil", declarou Nalbert, o capitão da seleção, visivelmente frustrado. Ao lado de Giba, decepcionou. "A derrota por 3 a 0 foi dura para o Brasil porque os dois primeiros sets foram disputados", analisou o técnico italiano Gian Paolo Montali, que substitui Andrea Anastasi, que decepcionou no Mundial da Argentina, quando a Itália terminou na quinta colocação. O Brasil, desfalcado do meio-de-rede Gustavo, com lombalgia, teve Ricardinho, Anderson, Henrique, Rodrigão, Giba e Nalbert. Escadinha é o líbero. A Itália, sem o levantador Valerio Vermiglio, que machucou o tornozelo esquerdo, jogou com Torre Paolo, Giani, Zlatanov, Mastrangelo, Fei e Papi. Pippi é o líbero. O pior fundamento do Brasil foi o saque. No total, o time de Bernardinho, cedeu 20 pontos para o adversário. Das 69 ações, 34 saques foram fáceis para os italianos e 20, a bola foi para fora ou bateu na rede. Um dos piores aproveitamentos do Brasil. "A Itália jogou muito bem do ponto de vista tático. O levantador Torre foi bem, jogou até sem pressão porque o nosso saque o ajudou. Fomos mal do saque ao bloqueio", opinou o treinador. O primeiro set foi disputado ponto a ponto, sem que nenhuma das duas seleções conseguisse abrir vantagem no marcador. A diferença ficou por conta do bloqueio. Os italianos assinalaram 5 pontos contra 3 dos brasileiros. Com um contra-ataque, Zlatanov fechou a série em 29 a 27. Erros - Na segunda parcial, a Itália começou arrasadora, mas o Brasil buscou o jogo. Chegou a ter vantagem de 3 pontos no marcador. No final, permitiu empate da Itália em 20 a 20 e virada do rival (20 a 21). O levantador Torre pegou ataque de Giba e fechou em 25 a 23. O Brasil cedeu 11 pontos (sendo 9 de saques errados) em erros para o adversário - ganhou 4 pontos nesse fundamento mas somou 17 pontos em ataque (contra 10 da Itália). Até a sorte foi aliada dos italianos no terceiro set. Os italianos abriram a maior vantagem da partida (12 a 22) e administraram o resultado até o final. No total, o Brasil marcou: 43 pontos de ataque (contra 37 da Itália), 7 de bloqueio (contra 13), 4 de saque (1 da Itália)e recebeu 15 pontos em erros (cedeu 28). O maior pontuador foi o central Fei, com 13 pontos. Montali é o treinador que tenta colocar novamente a Itália, tricampeã mundial e dona de 8 títulos da Liga (em 13 edições), no topo. Montali é tão bravo quanto Bernardinho, mas ganha de Anastasi. Já treinou as equipes de Parma, Treviso, Roma e Milão. Esse ano chegou à semifinal do Campeonato Italiano e perdeu o confronto para o Treviso por 3 jogos a 2. O Treviso foi o campeão ao derrotar o Modena, do atacante brasileiro Dante. Uma de suas maiores conquistas foi ter levado o Roma ao título do Italiano, em 2000. Na Itália, é considerado um fato histórico, já que o Roma não ganhava o scudetto desde 1977 - 16 mil pessoas assistiram a final contra o Modena. É o recorde de público do Italiano. O treinador também trabalhou no Olimpyakos (Grécia) por duas temporadas, ganhando um título, em 1996, e na seleção grega no mesmo ano. Rodada - No outro jogo do grupo, Portugal venceu a Alemanha por 3 sets a 2, com parciais de 22/25, 25/17, 25/23, 23/25 e 15/11. Pelo Grupo D, a França venceu o Japão por 3 sets a 0 ((28/26, 28/26 e 25/17) enquanto no Grupo C, Cuba derrotou a Holanda por 3 a 0 (25/18, 25/23 e 25-19) e a Búlgaria bateu Sérvia E Montenegro por 3 a 1. No Grupo A, a Espanha superou a Venezuela por 3 a 2 e a Rússia bateu a Polônia por 3 a 0.